O rei Carlos III e a rainha Camilla continuam com uma preenchida agenda. Esta semana, os monarcas deram as boas-vindas ao rei Philippe e à rainha Mathilde da Bélgica no Castelo de Windsor.

Camilla, de 75 anos, escolheu um elegante vestido azul, de padrão floral, para a ocasião. Já Mathilde optou por um modelo plissado em tons de magenta.

Segundo o Daily Mail, os reis da Bélgica viajaram até Inglaterra para ir a diversos eventos relacionados com o Founder’s Day.

Este evento acontece praticamente todos os anos desde que o Royal Hospital abriu portas em 1692. O mesmo está ligado ao aniversário de Carlos II (29 de maio) e ao seu restabelecimento enquanto monarca em 1660.

Leia Também: Harry comenta rumor de que o rei Carlos III não seria seu pai biológico