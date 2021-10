Tiago Teotónio Pereira deixou os seus seguidores do Instagram a chorar a rir com a sua mais recente partilha na rede social. O ator, de 32 anos, publicou um vídeo do TikTok onde surge a fazer um "dueto" com a filha bebé.

A pequena Camila, de apenas um mês, surge nas imagens ao colo do pai e ambos interpretam, numa espécie de playback, o tema 'Falésia do Amor', dos Santamaria.

Camila, recorde-se, nasce fruto da relação entre Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio.

