Tiago Teotónio Pereira voltou a divertir os fãs com um novo vídeo em que aparece na companhia da filha, que completou um mês esta terça-feira, 12 de outubro.

O ator tem aproveitado todos os momentos possíveis desta nova fase com a menina, Camila.

Nestas novas imagens, Tiago Teotónio Pereira aparece com a bebé ao colo, sentado no sofá, a cantar e a 'dançar'. "Festa de 1 mês", lê-se no vídeo que foi gravado pela irmã, Mónica Teotónio Pereira.

