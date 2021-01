Dwayne Johnson conseguiu finalmente mostrar a sua gratidão a um amigo que o ajudou no início da sua carreira, numa altura particularmente complicada da sua vida.

Bruno Lauer acolheu The Rock quando este era ainda um adolescente depois dele e da sua mãe terem sido expulsos de casa, ficando assim sem um lugar para morar. Nove anos depois o mesmo se voltou a suceder, conforme o próprio relata.

O vídeo foi partilhado na página de Instagram da estrela de 48 anos, que se mostrou muito feliz por "retribuir" todo o bem que recebeu do amigo.

"A minha mãe e eu saímos do Havaí e eu fui mandado para Nashville, Tennessee, para viver com o meu pai. Quando cheguei lá, rapidamente percebi que não iria viver com ele. As coisas acontecem, os planos mudam. Em vez disso, disseram-me que iria viver com um tal de Bruno. Na altura vivia num quarto pequeno. O Bruno poderia (e devia) ter dito não, que não iria ficar com um miúdo que não conhecia. Mas não o fez. Ajudou o miúdo punk e tornaram-se amigos para a vida", relata.

"Como me ajudaste a comprar o meu primeiro carro - pensei que poderia retribuir o favor...", acrescentou, mostrando assim o incrível automóvel que lhe ofereceu.

De facto, a vida dá muitas voltas.

