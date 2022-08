As manhãs de Sofia Ribeiro são repletas de amor. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz mostrou como começa quase todos os seus dias.

"As manhãs por aqui são quase sempre assim", escreveu na legenda de um momento bonito vivido com a cadela Shai e a gata Luz, em que as três brincam e trocam carinhos.

Os seguidores, rendidos com as imagens, deixaram vários elogios e partilharam as suas experiências com os seus próprios animais.

Veja o vídeo na galeria.

