Sara Matos está a aproveitar ao máximo os primeiros meses de maternidade. Apesar de ter de lidar com os desafios normais nesta fase, uma vez que é mãe de primeira viagem, a artista tem vindo a partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram momentos felizes que passa com o seu bebé, o pequeno Manuel.

Ainda hoje, a atriz publicou nas histórias da sua conta de Instagram um vídeo no qual aparece a passear à beira-mar com o menino.

Importa notar que Manuel é fruto do seu relacionamento com Pedro Teixeira.

Veja o vídeo de que falamos na galeria.

Leia Também: Sara Matos mostra um pouco mais do rosto do filho em novo vídeo