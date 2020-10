Este domingo, dia 11, celebrou-se do Dia Internacional de Sair do Armário (National Coming Out Day, em inglês), uma data que é comemorada desde a década de 1980 nos Estados Unidos.

Não ficando indiferente ao momento, Rui Maria Pêgo decidiu evidenciar a data na sua conta de Instagram, através de um vídeo onde interpreta a música de Ricky Martin, 'Nobody Wants To Be Lonely'.

"Hoje é o Dia Internacional do Coming Out, também conhecido como a melhor decisão que tomei na vida. CELEBREM, Lindxs!", escreveu na legenda da publicação.

