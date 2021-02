Rita Pereira partilhou com os seus seguidores do Instagram um ternurento vídeo no qual o filho, o pequeno Lonô, de dois anos, surge bastante divertido a brincar com o seu pequeno piano.

Não ficando indiferente ao momento e, visivelmente orgulhosa, a atriz referiu na legenda da publicação:

"Lonô a viver o seu espetáculo. Uma mistura entre John Legend ao piano e Amália Rodrigues a agradecer ao seu público. Estamos no bom caminho. Quero ver quando começar a cantar".

Veja o momento na galeria.

