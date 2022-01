Rita Pereira partilhou um vídeo com os seguidores da sua conta de Instagram no qual aparece a dar o seu primeiro mergulho do ano. Esta é uma tradição seguida por muitas pessoas à qual a atriz não ficou indiferente.

A acompanhar a gravação, a artista escreveu o seguinte: "O primeiro mergulho do ano. Gratidão pelo que vivi e este ano, em vez de desejar, agradeci o que quero que aconteça em 2022".

Este será com certeza um ano marcante para Rita Pereira. A artista prepara-se para regressar ao pequeno ecrã na nova novela da TVI - 'Querer é Viver'.

