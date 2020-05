Oprah Winfrey surpreendeu tudo e todos ao mostrar na sua página de Instagram um (enorme) repolho colhido em sua casa.

A apresentadora publicou um vídeo na rede social onde destaca o legume, exibindo o tamanho do mesmo, que acabou por impressionar os fãs.

"Não consigo acreditar! Isto é um repolho do meu jardim. Acabou de ser colhido. Não usamos nenhum químico. É pesado", relata, mostrando-se contente e impressionada com o tamanho do legume.

Veja na publicação abaixo:

