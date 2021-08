Dono de uma quinta com variadíssimos animais, João Baião não resiste em partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram momentos de ternura e de partilha com eles.

Ainda esta sexta-feira, dia 20 de agosto, por exemplo, o apresentador publicou um vídeo no qual abraça um deles.

"O Luís é tão carinhoso", referiu Baião, muitíssimo 'babado', na sua conta de Instagram.

Veja o momento na galeria.

