Diogo Amaral voltou a partilhar com os seus admiradores nas redes sociais mais um momento ternurento com o filho mais novo que não deixou ninguém indiferente.

Trata-se de um vídeo, publicado na sua conta de Instagram, no qual o ator surge a fazer sons juntamente com o bebé Oliver, fruto do seu relacionamento anterior com Jessica Athayde.

Na legenda da publicação, Diogo apenas referiu "pormenores", derretendo desta forma todos os seus seguidores.

Veja de seguinte o momento amoroso!

