Os passageiros do voo W2FLY tiveram uma viagem no mínimo animada. A 'culpa' foi de Toy, que ia a bordo e que deu um miniconcerto.

O momento foi partilhado em vídeo pela agência de viagens Amazing Travel nas redes sociais.

"Aconteceu mesmo no dia 1 de abril! Toy ao vivo no voo Lisboa x Punta Cana", lê-se na partilha do vídeo, onde se refere que o músico irá dar um espetáculo hoje, 3 de abril, já no destino paradisíaco.

Entretanto, veja o momento de animação durante o voo na galeria.

Leia Também: Estupidamente apaixonado! A bonita declaração de Toy à mulher