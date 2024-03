Toy é um eterno romântico, é caso para se dizer. O músico, de 61 anos, declarou-se à mulher, Daniela Correia, através de uma bonita mensagem que partilhou na sua página de Instagram.

"O meu amor. O tamanho do coração que te rodeia na foto é minúsculo comparado ao tamanho do meu cheio de amor. O infinito por trás de ti é o futuro do nosso amor… infinito!", escreveu na legenda de uma imagem de Daniela.

Recorde-se que Toy e Daniela deram o nó a 7 de janeiro de 2009.