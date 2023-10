Com o agravamento das condições climatéricas, Portugal já está a sentir os efeitos do mau tempo e Nuno Markl mostrou imagens de Lisboa.

O animador das 'Manhãs da Comercial' colocou o telemóvel a gravar enquanto conduzia, destacando uma das estradas de Lisboa inundadas.

"'Ah, Markl, então estavas a conduzir e a filmar, sua besta?'. Não, catano. Carreguei no rec, encaixei o telemóvel no tablier e conduzi, enquanto a maquineta ficou a registar este glorioso momento em que me senti aos comandos do Hippotrip", escreveu, deixando claro que não estava a segurar no telemóvel enquanto conduzia, evitando assim as possíveis críticas.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Nuno Markl mostra centro comercial com decorações de Natal... em outubro