Nicolas Cage foi filmado a ser expulso de um restaurante de luxo em Las Vegas depois de ter ficado embriagado e de ser sido "confundido com um sem-abrigo" pelas pessoas que por lá se encontravam, noticia o jornal britânico The Sun.

Num vídeo divulgado pela publicação, o ator, de 57 anos, é visto visivelmente fora de si e sob o efeito de álcool, embora tenha sempre agido com calma.

Testemunhas que se encontravam no local revelaram que a estrela bebeu vários copos de um whiskey caro e tequila antes do sucedido.

"Estávamos no bar quando reparamos no que parecia ser um sem-abrigo à primeira vista completamente bêbado. Para nosso choque era o Nicolas Cage. Estava completamente abatido e a discutir com os empregados", relata.

"Estava tão bêbado que mal conseguiu calçar os chinelos antes de ser acompanhado à rua. (...) Um dos clientes acabou por levá-lo a casa", completa.

Esta não foi a primeira vez que uma situação do género aconteceu. Em março de 2019, também foi filmado a pedir uma licença de casamento em Las Vegas, também embriagado, para dar o nó com Erika Koike, a sua quarta mulher.

Veja o momento aqui.

