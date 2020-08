Na manhã deste sábado, Pedro Barroso soltou as maiores gargalhadas dos seguidores ao mostrar a sua veia de feirante num vídeo publicado no Instagram.

Nas ditas imagens, o artista aparece numa banca, na Nazaré, a ajudar uma vendedora ambulante a vender roupa interior.

"É a boxer do Palec, fica tudo justinho que até fica a bater mal do tik e do tek", escreveu, em jeito de brincadeira, na legenda do vídeo.

