Manuel Luís Goucha tem estado a acompanhar a Jornada Mundial da Juventude, tendo sido um dos rostos escolhidos pela TVI para a cobertura do evento.

Entre a multidão, o apresentador não passa despercebido e são muitas as pessoas que lhe pedem para tirar uma fotografia, como pode ver no vídeo que Goucha publicou na sua página de Instagram.

"É bom ser gostado", confessou o apresentador, referindo que o seu programa 'Goucha' seria novamente no Parque Eduardo VII, onde decorrem as cerimónias da JMJ. "Depois ficarei com o Júlio Magalhães até às 20 horas", acrescentou.

