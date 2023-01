Luciana Abreu partilhou na sua página de Instagram um vídeo que gravou com Lyannii, que nasceu do anterior relacionamento com Yannick Djaló (tal como Lyonce Viktórya).

Na gravação é possível ver que a jovem adolescente, de 11 anos, cresceu a olhos vistos.

"É a primeira vez que me convidam para um TikTok aqui em casa. Hoje senti-me um peixe fora de água. Minha Nini", comentou Luciana em tom de brincadeira.

Vale notar que a artista e apresentadora é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, de quatro anos, fruto do casamento, também já terminado, com Daniel Souza.

Veja o vídeo na galeria.