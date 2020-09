Eis mais uma atitude inesperada de Meghan Markle. A mulher do príncipe Harry deixou uma mensagem dirigida a um dos concorrentes do programa de talentos 'America's Got Talent', cuja final aconteceu esta quarta-feira, dia 23.

A pessoa em questão tratava-se de Archie Williams - um cantor que foi injustamente condenado por causa de um crime em 1983 tendo passado cerca de 36 anos na prisão.

"Olá Archie, só quero que saibas que fomos tocados pela tua história e que te temos aplaudido todas as semanas, e não é apenas por causa do teu nome", brincou Meghan, uma vez que o filho também se chama Archie.

"Esta é uma mensagem especial para ti - provavelmente vou dizer isto a minha vida toda, mas esta noite é especialmente para ti - Archie, estamos orgulhosos de ti, torcemos por ti e mal podemos esperar para ver aquilo que fazes", completou.

Os duques de Sussex revelam desta forma que cada vez mais estão envolvidos na sua nova vida nos Estados Unidos.

