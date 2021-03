Luísa Barbosa regressou recentemente aos treinos sob a orientação do seu personal trainer, Telmo Oliveira, e esta terça-feira impressionou os seguidores ao mostrar-se a realizar um exercício de musculação com pesos.

"Malta, estes exercícios são adaptados às minhas necessidades e objetivos. Não servem, necessariamente, os vossos", advertiu na legenda das imagens.

"Soube muito bem ser desafiada, apesar das minhas caretas e queixas ao longo do treino. Nunca tive dores no joelho, corrigimos problemas de postura e fiquei com energia para o resto do dia", afirmou ainda.

Veja abaixo o vídeo que prendeu atenções.

