Luciana Abreu está em casa com as filhas, tal como a grande maioria dos pais portugueses devido ao fecho das escolas em todo o país. E por isso a manhã desta sexta-feira foi ainda mais animada que o habitual.

Nas suas redes sociais, Luciana partilhou com os seguidores um vídeo animado onde brinca com as gémeas Amoor e Valentine, de três anos, enquanto toma o pequeno almoço.

Amoor e Valentine, recorde-se, são fruto do casamento entretanto terminado entre Luciana e Daniel Souza. A cantora e atriz é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, ambas resultado da relação com Yannick Djaló.

