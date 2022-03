Luana Piovani revelou-se bastante emocionada nas histórias da sua conta de Instagram enquanto comentava a guerra da Ucrânia, depois do país ter sido invadido pela Rússia.

"Já passaram uns cinco dias que na hora em que vamos fazer a nossa oração antes de dormir eu peço para Deus colocar a mão sobre a cabeça dessas pessoas que querem fazer guerra", afirma, não contendo as lágrimas.

"Aí no Brasil, na América, parece que tudo é tão distante, aqui por estar a acontecer na Europa... Têm visto as imagens e as histórias? E eu nem tenho visto as piores", confessa, mostrando que o conflito a tem afetado bastante.

"É inacreditável como é que alguém pode estar a começar uma guerra agora, em 2022, depois de tudo o que sabemos e já vivemos. (...) Fico arrasada com isto tudo", completa.

Veja o vídeo na galeria.

