Pedro Mourinho e Nuno Quá foram os enviados especiais da CNN para cobrirem a guerra que, atualmente, ocorre na Ucrânia, após a invasão russa. Ambos estiveram no 'Jornal das 8' à conversa com José Alberto Carvalho, onde descreveram esta experiência profissional no mínimo marcante.

"Mudamos sempre neste tipo de cenários. Acho que nos tornamos melhores pessoas porque nos deparamos com situações extremas em que a vida é posta em causa. Ao mesmo tempo observamos que os ucranianos estão muito unidos na defesa do país. Não sei se alguma guerra tem paralelo com esta a esse nível", sublinha Pedro Mourinho, evidenciando o sentimento de união entre os ucranianos.

"Quem irá sofrer mais se a Rússia tomar a Ucrânia serão as gerações mais novas. Acho que os ucranianos estão a lutar pelas crianças e pelos jovens, porque querem, de facto, um país onde a democracia vai saber construir um futuro importante para aquelas pessoas", completa.

Leia Também: Clara de Sousa relata momento solidário entre ucraniana e árabe no Dubai