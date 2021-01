Laura Figueiredo partilhou esta quarta-feira com os seus seguidores do Instagram um vídeo onde mostra a filha a ter as primeiras aulas de ballet, em casa.

Nas imagens vemos a pequena Beatriz, de três anos, a seguir os movimentos da professora que aparece na televisão.

"A minha mini bailarina", escreve a antiga apresentadora de televisão na legenda das imagens.

Betariz, recorde-se, resulta da relação de Laura Figueiredo e Mickael Carreira.

