Laura Figueiredo partilhou esta quarta-feira, 15 de março, com os seguidores do Instagram a difícil missão de escolher um look... quando a barriguinha de grávida começa a notar-se cada vez mais.

"Olhem só que look lindo. Os calções já são do ano passado e estaria tudo certo, se os calções fechassem", brincou ao mostrar diante da câmara do telefone que já não consegue apertar as roupas que vestia antes de engravidar.

O problema ficou resolvido com uma mudança no visual. Os calções amarelos foram substituídos por uma saia de lantejoulas. "Uma saia bem discreta para uma quarta-feira", realçou, animada.

Laura Figueiredo, recorde-se, aguarda a chegada do segundo filho - cujo sexo e nome permanecem ainda por revelar. O bebé resulta da relação de longa data com Mickael Carreira, com quem já tem uma filha em comum, Beatriz, de quase seis anos.

