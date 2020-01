Depois de uma noite de festa em família, Katia Aveiro deu as boas-vindas ao novo ano com um mergulho no mar do Funchal.

A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou imagens do momento, mostrando-se entusiasmada com esta primeira aventura de 2020.

Vale referir que esta terça-feira Katia Aveiro encerrou um dos anos mais marcantes da sua vida. A viver no Brasil, Katia Aveiro foi mãe pela terceira vez de uma menina, Valentina, fruto da sua atual relação.

A bebé, de quatro meses, vem juntar-se a Rodrigo e Dinis.

