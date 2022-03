Jorge Guerreiro estava a cantar 'Vai Malandra Vai' no 'Em Família', da TVI, no sábado, 19 de março, quando apanhou um susto com uma lama que estava no estúdio.

A certa altura, o animal ficou mais 'agitado' e assustou o cantor. O momento foi depois destacado na página de Instagram do artista.

"Este vídeo merece vir para o feed. Eu e a 'Lama' foi amor à primeira vista, ou não", escreveu o cantor na legenda do vídeo. Veja abaixo:

