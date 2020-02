Esta semana foi simbólica para João Paulo Sousa. Depois de muita especulação se seria o substituto de Cláudio Ramos n'O Programa da Cristina', acabou por confirmar as suspeitas ao assumir a condução das manhãs da SIC na ausência de Cristina Ferreira.

Esta terça-feira, no último de dois dias à frente do formato, acabou por ser 'mimado' em direto com a surpresa da mãe.

A progenitora entrou em estúdio e abraçou o ator num momento de grande ternura.

