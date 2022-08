Joana Albuquerque levou a mãe esta sexta-feira, 12 de agosto, a uma clínica de estética para colocar botox no rosto.

A antiga participante do 'Big Brother' mostrou aos seguidores do Instagram o momento em que a mãe foi intervencionada e revelou-se expectante com os resultados.

Questionada sobre o antes e depois, Joana explicou que o resultado final do procedimento só é visível algumas semanas depois. Ainda que não consiga mostrar como ficou a mãe, a designer confessou que também já recorreu à técnica e exibiu com orgulho o seu rosto.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Joana Albuquerque critica pessoas que compram a prestações e é arrasada