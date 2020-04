Esta segunda-feira, dia 6, Herman José presenteou os seus seguidores do Instagram com um divertido vídeo no qual imita Bento Rodrigues, um dos jornalistas da SIC.

Em causa esteve o facto do pivot do canal de televisão também, normalmente, terminar os noticiários com uma mensagem a todos os espectadores, à semelhança do que também tem vindo a fazer Rodrigo Guedes de Carvalho.

"The show must go on (o espetáculo não pode parar)", afirmou na legenda da publicação.

Mas melhor do que explicar, é mesmo ver o vídeo!

