Helena Costa voltou a soltar a faceta de 'mamã babada' numa publicação realizada esta sexta-feira na sua página de Instagram.

A atriz partilhou um vídeo no qual se mostra derretida ao ouvir as filhas, Mercedes e Maria do Mar, de dois anos, a repetirem as palavras "cabeçada" e "impressionante".

"Adoro esta fase em que as palavras são uma descoberta", escreveu na legenda do vídeo que espalhou ternura entre os seguidores.

Veja abaixo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Helena Costa (@helenamcosta)

