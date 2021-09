No passado dia 10 de abril, Helena Coelho foi mãe pela primeira vez após o nascimento da sua bebé, a pequena Íris, fruto do relacionamento com o personal trainer Paulo Teixeira.

Ora, a influenciadora começou esta semana tão bem-disposta que partilhou um animado vídeo com os seguidores nas redes sociais, onde aparece a dançar de barriga à mostra.

Após ser elogiada devido à sua boa forma física, com destaque para os abdominais, Helena partilhou o seu 'segredo'.

"Obrigada pelos vossos elogios! Estou a pôr aqui esta mensagem porque recebi muitas. Mas, não há segredo nenhum! É só consistência, paciência e resiliência naquilo a que nos propomos... maioritariamente na alimentação, no meu caso".

Mensagem partilhada por Helena Coelho© Instagram - Helena Coelho

