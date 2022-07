Helena Coelho partilhou um vídeo com os seguidores da sua conta de Instagram no qual mostra o antes e depois da sua casa, após o apartamento ter passado por uma profunda remodelação quando foi comprado.

“Comprámos um apartamento para 2, no dia em que assinámos a escritura… soubemos que íamos passar a ser 3! Mudámos os projetos, mudámos as ideias e precisávamos que tudo ficasse pronto com a urgência que um bebé pede!”, recorda.

“Obras são obras e connosco não seria diferente, portanto, demorou mais do que o esperado e ainda andamos em últimos retoques mas obviamente queremos apresentar-vos a nossa casa e mostrar um antes e depois para responder à questão de sempre ‘mas porque preferiram remodelar uma casa?’”, adianta, garantindo que tudo ficou ao seu gosto.

