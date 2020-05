Gisele Bündchen também se mantém em casa com os filhos, por causa da pandemia da Covid-19, e este fim de semana foi o momento de meter as mãos à obra e cortar o cabelo à filha.

Como a modelo mostra nos vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram, Vivian, de sete anos, estava inicialmente um pouco preocupada, com medo que a mãe cortasse muito cabelo. No entanto, rapidamente ficou mais descansada quando Gisele lhe mostrou que apenas ia cotar as pontas.

"Cliente satisfeita", escreveu a manequim num segundo vídeo que publicou na rede social. Imagens que pode ver na galeria.

Recorde-se que Gisele Bündchen e o marido, Tom Brady, são ainda pais de Benjamin, de dez anos.

