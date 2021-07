Guillaume Lalung, namorado de Rita Pereira, aproveitou as férias em Portugal do filho mais velho, Luan, para lhe oferecer uma radical mudança de visual.

O menino cortou as rastas que tinha feito há alguns meses e adotou agora um look natural: cabelo curto e com os caracóis em destaque.

Veja na galeria o vídeo que mostra a transformação do irmão mais velho de Lonô.

