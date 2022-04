Grávida pela primeira vez, de gémeos, Carina Rodrigues vai revelar o sexo dos bebés esta sexta-feira, 29 de abril.

Na Suíça, a irmã de Fanny Rodrigues tem aproveitado estes momentos com a apresentadora da TVI, que viajou para o país onde já viveu com a família.

O Instagram tem sido o meio usado para partilhar com os fãs várias imagens destes dias. Ainda na noite desta quinta-feira, Fanny destacou algumas imagens do filho, Diego, com a tia, Carina, a ver uma ecografia dos bebés. Um carinhoso momento que pode ver na galeria.

