José Raposo não poderia ser um pai mais babado com a filha mais nova, a bebé Lua, fruto do casamento com a atriz Sara Barradas. E a verdade é que não lhe faltam motivos para tal, a pequena Lua começou esta semana a gatinhar.

O momento foi registado em vídeo pelos papás babados e partilhado nas redes sociais na noite desta sexta-feira.

"Começou a gatinhar anteontem... assim! É viver estas emoções intensamente minha gente, porque estes bocados de amor são o que se chama de vida, e são todos efémeros", escreveu José Raposo na legenda das imagens.

Recorde-se que Lua, a primeira filha em comum entre o casal, completa um ano de vida no dia 30 deste mês.

