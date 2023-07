Luciana Abreu voltou a mostrar aos seguidores da sua página de Instagram algumas imagens de mais um trabalho da filha mais velha, Lyonce Viktória, no mundo da moda.

A menina participou num novo desfile e a mamã 'babada' destacou novamente o momento nas redes sociais.

"Que privilégio aplaudir-te de perto, minha pequena e tão grande menina. Carregas sonhos na tua bagagem enquanto me mantenho por perto. Amo-te, minha filha. Permite-te brincar sem ser a sério. És um orgulho. Parabéns, meu amor. Estamos todos muito orgulhosos de ti, minha borboletinha", escreveu Luciana Abreu na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo:

De recordar que Leyonce, de 12 anos, é fruto da relação terminada de Luciana Abreu com Yannick Djaló. Desta união nasceu ainda Lyannii. A artista é também mãe das gémeas Amoor e Valentine, que nasceram do casamento terminado com Daniel Souza.

