Fernando Daniel voltou a mostrar aos fãs imagens da filha, Matilde, que nasceu no final do ano passado e é fruto da relação com Sara Vidal.

Desta vez, o pai 'babado' gravou um vídeo da menina enquanto ambos estavam no carro e partilhou o mesmo nas stories, esta quinta-feira.

"O que está a fazer?", pergunta o cantor à pequena Matilde enquanto a mesma está a 'brincar'. Veja as novas carinhosas imagens no vídeo da galeria.

