Fanny Rodrigues e o ex-companheiro, João Almeida, juntaram-se para a festa de aniversário do filho de ambos, Diego, que completou sete anos na sexta-feira, dia 10 de maio.

A apresentadora do 'Somos Portugal', da TVI, publicou nas stories da sua página de Instagram, este sábado, um vídeo do momento em que cantaram os parabéns ao menino, que estava no meio dos papás.

