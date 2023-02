Gusttavo Lima protagonizou um momento insólito que já se tornou viral nas redes sociais.

O cantor, durante um concerto no Paraná, Brasil, chamou ao palco um fã para beber com ele mas o episódio não terminou da melhor forma. Tudo aconteceu no passado domingo, dia 5 de fevereiro.

O homem, pouco depois, precisou mesmo de ser assistido no local, conforme é possível ver nos vídeos já divulgados por quem se encontrava na plateia.

Ora veja:

