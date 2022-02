Como é habitual, Dolores Aveiro recorreu à sua página de Instagram para festejar a vitória do clube do seu coração.

A mãe de Cristiano Ronaldo não podia ter ficado mais feliz com o resultado do jogo do Sporting contra o Benfica, com os leões a vencerem por 2-1.

Nas stories da sua página de Instagram, na noite deste sábado, 29 de janeiro, publicou alguns vídeos onde se mostra muito contente, em festa. Veja em baixo.

