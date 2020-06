Sofia Arruda está no Algarve a desfrutar das primeiras férias com o filho, Xavier, de 10 meses, também na companhia do marido e dos pais. Umas férias em família nas quais reina o bom tempo e não faltam as rotinas de exercício físico.

Esta quarta-feira, dia 10, a atriz aproveitou para fazer uma corrida até à praia e mostrou o pós-treino nas redes sociais.

Cansada, exibiu-se na faceta mais descontraída, com o rosto ao natural. Veja no vídeo na galeria.

