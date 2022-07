Cristina Ferreira foi uma das caras conhecidas que marcaram presença na gala dos International Emmy Awards, que decorreu na noite de sexta-feira.

Após a cerimónia, a apresentadora da TVI mostrou aos fãs o pós-gala com um vídeo onde aparece quase sem voz e com uma manta às costas.

Horas depois, Cristina Ferreira partiu com a equipa para a ilha do Faial, Açores, onde vai ser transmitido pela primeira vez o programa 'Somos Portugal', no domingo.

Já na ilha, a diretora de entretimento e ficção da TVI gravou um vídeo em que aparece a andar de mota. Veja tudo na galeria.

