Cristina Ferreira revelou na noite de quinta-feira que se preparava para embarcar rumo a uma nova aventura. Ainda de madrugada, a comunicadora chegou ao aeroporto de Lisboa pronta a embarcar... mas não foi sozinha.

Cristina viajou com Bernardo Sousa, piloto de automóveis conhecido pela sua participação recente no 'Big Brother Famosos'.

"A caminho da...", escreve a diretora de ficção e entretenimento da TVI ao mostrar uma fotografia onde posa ao lado do vencedor do 'BB'.

Ainda no aeroporto, Cristina gravou um vídeo onde brinca com o facto de estar a viajar ao lado de Bernardo. Veja as imagens em baixo.

Leia Também: Cristina Ferreira vai embarcar numa nova viagem profissional