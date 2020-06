Em casa de Courteney Cox viveu-se um dia muito especial, este sábado, 13 de junho. A filha da atriz, Coco Arquette, completou 16 anos.

Uma data que a mãe 'babada' fez questão de assinalar na sua página de Instagram, onde partilhou um vídeo com imagens amorosas da jovem, fruto do casamento terminado com David Arquette.

"Feliz 16.º aniversário, cocolo. És a minha pequena peculiaridade do universo. Amo-te", escreveu na legenda do vídeo onde podemos ver Coco ainda em criança, numa pista de gelo. Veja na galeria.

Por sua vez, o pai 'babado' também destacou a data na mesma rede social. "[...] Amo-te mais do que a própria vida! Estou tão orgulhoso da mulher em que te tornaste", disse.

Recorde-se que David Arquette está casado com Christina McLarty e é ainda pai de Augustus Alexis, de três anos, e Charlie West, de seis.

