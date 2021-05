Tornou-se viral nas redes sociais um vídeo da jornalista da TVI Conceição Queiroz no qual esta é alvo de ofensas. A situação, conforme se pode ver pela publicação de seguida, aconteceu quando a profissional encontrava-se em reportagem na rua para a TVI 24 surgindo uma mulher que começou a interrompê-la.

"A Conceição Queiroz, uma voz ativa na luta contra o racismo em Portugal, tem sido alvo de constantes ameaças e insultos por parte de pessoas que obviamente não estão contentes com excelente trabalho que a irmã tem feito, neste vídeo é visível e conseguimos ouvir uma mulher a impedir Conceição Queiroz de trabalhar, dizem a ela que devia ir trabalhar para as obras", lê-se na publicação que contextualização o momento.

Quem não ficou indiferente ao vídeo foi Carolina Deslandes, que comentou: "Dificuldades no direto? F***-se. Dificuldades na humanidade. Enquanto não for punido e for disfarçado e normalizado, continua a acontecer. Este estado de crise só veio denunciar aquilo que sempre existiu. E já que é flagrante que comece a ser punido".

