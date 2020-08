Como mãe de duas meninas, Cláudia Vieira emociona-se cada vez que assiste a um momento de cumplicidade entre as duas. A atriz publica no Instagram vários registos que demonstram a união que existe entre Maria, de 10 anos, e a irmã, a bebé Caetana.

Ainda este fim de semana, por exemplo, a artista partilhou um vídeo no qual ambas aparecem a brincar, acompanhado da seguinte legenda: "É este namoro a tempo inteiro".

Importa recordar que Maria é fruto do anterior relacionamento de Cláudia com Pedro Teixeira. Já Caetana nasceu da atual relação com João Alves.

Veja o bonito vídeo:

