Começaram a circular na Internet esta manhã de quarta-feira, 31 de agosto, vídeos que mostram uma situação que, alegadamente, envolveu Windoh.

O carro de luxo do influenciador digital terá sido apreendido no Marquês de Pombal, como mostra um vídeo já amplamente comentado no Tik Tok. Na gravação, um cibernauta mostra-se surpreso ao ver o que acredita ser Windoh a falar com dois polícias ao lado do carro cuja nova cor anunciou recentemente.

A viatura de Windoh, um Audi R8 de dois lugares que pode custar entre 227 mil e 500 euros e 254 mil euros, tem a cor 'Pearl Crystal Blue', como o próprio explicou nas redes sociais, o que já é apontada como uma das razões que pode ter justificado esta apreensão.

Num outro vídeo que também já está a circular, o mesmo carro surge ser transportado por uma viatura de reboque da polícia.

Até ao momento da publicação desta peça, Windoh não se manifestou sobre estas informações.

